Minibüs tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Eskişehir’de, yolun kenarında park halinde bulunan bir tıra arkadan çarpan servis aracının sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Tepebaşı ilçesine bağlı Teknoloji bulvarında seyir halinde olan A.B. (62) yönetimindeki 26 ST 066 plakalı servis aracı, sürücünun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park etmiş bir şekilde duran tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan servis sürücüsü A.B., acı içerisinde kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şahsı kurtarırken, 110 Acil Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsa ilk müdahalede bulunarak Yunus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bacaklarının kırılmış olduğu öğrenilen A.B.’nin hayati tehlikesi sürüyor.
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