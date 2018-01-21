Minibüsçüler Odası başkanlık seçimi olaylı başladı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBULMinibüsçüler Esnaf Odası'nın başkanlık seçiminde gergin anlar yaşandı. Gerginliklere polis ekipleri müdahale ederken oy kullanma işlemi sırasında da izdiham yaşandı.İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nın 27'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Mevcut oda başkanı Koray Öztürk ile Kazım Bilge, başkanlık için aday oldu. Faaliyet, denetim ve yönetim kurulu raporları, oy çokluğu ile reddedildi. Zaman zaman salonun içinde ve dışında yaşanan gerginliklere polis ekipleri müdahale etti. Sandıkların kurulmasının ardından, odaya kayıtlı bin 700'ün üzerinde minibüsçü esnafının oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi sırasında izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle zor anlar yaşayanlar bariyerlerden atladı.
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