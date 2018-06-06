HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştığı minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi. Yerden seken kurşun bir sürücüyü yaraladı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis memuru, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti. Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu.

Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlemesi, merminin sekmesi ve sürücünün yaralanması görülüyor.

(DHA / İHA)

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Zohak filminin galası yapıldıZohak filminin galası yapıldı
Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki... Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Minibüsçü polis kemerli saldırı

En Çok Okunan Haberler

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.