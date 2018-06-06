Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis memuru, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti. Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu.
Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlemesi, merminin sekmesi ve sürücünün yaralanması görülüyor.
(DHA / İHA)
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