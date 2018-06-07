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Minibüsçülerin polise kemerli saldırısı: 1 kişi adliyeye sevkedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde polise kemerli saldırıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi OLAY ANI KAMERADA Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Minibüsçülerin polise kemerli saldırısı: 1 kişi adliyeye sevkedildi

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde polise kemerli saldırıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi

OLAY ANI KAMERADA
Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis memuru, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti. Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu. Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlemesi, merminin sekmesi ve sürücünün yaralanması görülüyor.

1 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Serdar Can (40) emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kimliği tespit edilen diğer minibüsçü ise aranıyor.

(FOTOĞRAF)

Minibüsçülerin polise kemerli saldırısı: 1 kişi adliyeye sevkedildi

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