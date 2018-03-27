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Minibüse binen yolcunun parasının çalınması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde minibüse binen yolcunun 800 lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Minibüse binen yolcunun parasının çalınması kamerada

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde minibüse binen yolcunun 800 lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Akçakale'de Suriyelilerin barındığı Süleyman Şah Çadır Kenti'nde geçen Çarşamba günü yolcu minibüsüne binen A.E., cebindeki 800 lirasının çalındığını fark edince jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, söz konusu olayın yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek minibüse binen A.E.'nin yanına gelen 1 kişinin, yankesicilik yöntemiyle cebindeki 800 lirayı çaldığını ardından yol kenarında bulunan 63 MF 239 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Jandarma, eşkali ve plakası belirlenen otomobili Akçakale'de buldu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu İ.Ş., Ş.N. ve A.B. gözaltına alınırken, otomobilde ruhsatsız tabanca, 50 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulaması tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaşanan yankesicilik olayı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Minibüse binen yolcunun parasının çalınması kameradaMinibüse binen yolcunun parasının çalınması kameradaMinibüse binen yolcunun parasının çalınması kamerada

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