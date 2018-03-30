Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde minibüsle çarpışan traktörün ikiye bölündüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kaynarca - Karasu duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaynarca istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan H.A. idaresindeki minibüs ile aynı istikamete gitmekte olan ve İmamlar Kavşağından dönmek isteyen R.G. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktörün ikiye ayrıldığı ve minibüste de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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