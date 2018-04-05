HABER

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde minibüsle çarpışan traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, İlyas Şaşaval (79) ile İlhan Arkan (50) yaralandı.

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde minibüsle çarpışan traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, İlyas Şaşaval (79) ile İlhan Arkan (50) yaralandı.
Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İlyas Şaşaval, kullandığı 59 LK 946 plakalı traktörle karayolu üzerinden Sarnıç Mahallesi'ne dönmek istediği sırada, İlhan Arkan yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmada traktör ikiye bölünürken, minibüs de yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Kazada sürücüler Şaşaval ile Arkan yaralandı. Yaralılardan Arkan ayakta tedavi edilirken, Şaşaval, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapatılan Malkara-Hayrabolu karayolu araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle 1 saat sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıMinibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıMinibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralıMinibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi! Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.