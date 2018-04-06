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Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde minibüsün çarptığı traktör ikiye bölündü, kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi girişinde meydana geldi.

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde minibüsün çarptığı traktör ikiye bölündü, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu’dan Malkara istikametine seyreden İlhan Arkan (50) yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüs, Sarnıç Mahallesi’ne doğru ilerleyen İlyas Savaşal (70) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada traktör ikiye bölünürken, minibüs ise şarampole devrildi. Yaralanan traktör şoförü İlyas Savaşal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası 1 saat trafiğe kapatılan Hayrabolu-Malkara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

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