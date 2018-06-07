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Minibüsle geliyorlar; mahalleden 600 çift ayakkabı çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

TUZLA Yayla mahallesine son günlerde ayakkabı hırsızları dadandı.

Minibüsle geliyorlar; mahalleden 600 çift ayakkabı çalındı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) TUZLA Yayla mahallesine son günlerde ayakkabı hırsızları dadandı. 600 çift ayakkabının çalındığı belirtilen mahalledeki hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tuzla Yayla Mahallesi'nde son günlerde sık sık ayakkabı hırsızlığı yaşanıyor. Mahalle sakinleri binalara giren hırsızların yaklaşık 600 çift ayakkabı çaldığını belirtiliyor. Son hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntülerde sabaha karşı bir binaya elinde torbayla giren hırsız iki dairenin önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsız topladığı ayakkabılarla bina önünde bekleyen minibüse binerek uzaklaştı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"MAHALLEDE YAKLAŞIK 600 ÇİFT AYAKKABI ÇALDILAR"
Mahalle sakini Hakan Eski, " Apartmandaki ayakkabıları aldıktan sonra arkada bulunan iki apartmana doğru gidiyorlar. Mahallemizde ilk defa olan bir şey değil. Emniyet ve muhtarlıktan aldığımız bilgiye göre bu mahallede 600 çift ayakkabı çalınmış. Emniyette yetkili kişilere güvenlik kameralarını izlettik. Bu zamana kadar toplamda 30 apartmanda hırsızlık olayı yaşandı. Siyah renkli lüks minibüsle geliyorlar. Bunları bir kere sigara içerken evimin terasında gördüm. İlk başta UBER aracı sandım ama ayakkabıları çalıp gidiyorlarmış" dedi.

"HIRSIZLAR BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"
Dairesinde ayakkabı çalınan Erdal Usta, "Son zamanlarda mahallemizde akıl almaz ayakkabı hırsızlığı oluyor. Tek başına ayakkabıları marka olarak seçe seçe almış. Emniyette başvurdum. Önlem alınması istiyoruz. Bugün ayakkabı gitsin önemli değil. Yarın Allah muhafaza içeride hırsızlarla karşılaşırsak bunun sonucu ne olacak canımız bu kadar ucuz mu? Biz polisimize ve devletimize güvenmek istiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Minibüsle geliyorlar; mahalleden 600 çift ayakkabı çalındıMinibüsle geliyorlar; mahalleden 600 çift ayakkabı çalındıMinibüsle geliyorlar; mahalleden 600 çift ayakkabı çalındıMinibüsle geliyorlar; mahalleden 600 çift ayakkabı çalındı

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