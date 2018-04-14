Minibüsle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da minibüsle kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin Çevreyolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet C. (25), yönetimindeki 70 BE 029 plakalı kamyonetle Muhammet Ç. (36) idaresindeki bir inşaat firmasına ait 06 FV 6055 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs tarla yoluna inerek yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum