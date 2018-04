Minibüsle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da minibüsle kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin Çevreyolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet C. (25), yönetimindeki 70 BE 029 plakalı kamyonetle Muhammet Ç. (36) idaresindeki bir inşaat firmasına ait 06 FV 6055 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs tarla yoluna inerek yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.