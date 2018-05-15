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Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 21:51 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta minibüs ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Veysel Öge (26) yaralandı.

Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta minibüs ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Veysel Öge (26) yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Aydın-Denizli Devlet Karayolu Nazill Polis Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda meydana geldi. Veysel Öge yönetimindeki 09 B 0170 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Tığoğlu yönetimindeki 09 PV 526 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Öge, başını yere çarpıp, ağır yaralandı. Ambulasla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öge tedaviye alındı. Öge'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralıMinibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralıMinibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralıMinibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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