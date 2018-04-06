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Minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 00:15 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsünün şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsünün şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 24’üncü kilometresindeki Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Karagöz idaresindeki 26 DA 378 plakalı özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsüyle Turabi Kanat yönetimindeki 16 KN 907 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü Mustafa Karagöz ile aynı araçta bulunan özel güvenlik görevlileri Ferhat A. (37), Bilal T. (37), Halil İbrahim Ç. (38), Hüseyin O. (31), Tuncay İ. (50), Cevdet D. (41), Hasan Y. (23), Oğuz D. (25) ve Adem V. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaralanan özel güvenlik görevlilerinin Sinanpaşa bölgesinde yapımı süren güneş enerji santraliyle hızlı tren şantiyelerinde görevli oldukları belirtildi.

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