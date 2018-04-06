Minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsünün şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 24’üncü kilometresindeki Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Karagöz idaresindeki 26 DA 378 plakalı özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsüyle Turabi Kanat yönetimindeki 16 KN 907 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü Mustafa Karagöz ile aynı araçta bulunan özel güvenlik görevlileri Ferhat A. (37), Bilal T. (37), Halil İbrahim Ç. (38), Hüseyin O. (31), Tuncay İ. (50), Cevdet D. (41), Hasan Y. (23), Oğuz D. (25) ve Adem V. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaralanan özel güvenlik görevlilerinin Sinanpaşa bölgesinde yapımı süren güneş enerji santraliyle hızlı tren şantiyelerinde görevli oldukları belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum