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Minibüste 111 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de polisin durdurduğu bir minibüste narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan aramada, kaplamaların altına, stepneye ve ses sistemine gizlenen 111 kilo eroin ele geçirildi. Minibüsteki baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen minibüs, İzmit'te TEM Otoyolu'nda durdurularak narkotik köpeği 'Millow' ile arama yapıldı. Millow'un tepki vermesi üzerine araç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Polislerin yaptığı detaylı aramada, sökülen kaplamaların altından, ses sistemi ve stepnenin içerisine gizlenmiş 210 paket halinde 111 kilo eroin ele geçirildi.

Polis, minibüsü kullanan M.L.Ç. ve oğulları A.Ç. ile A.Ç.'yi gözaltına alırken, kucağında bebeği bulunan eşi ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi ifadelerinde, Kocaeli'de yakalanmamak için '41' plakalı araç seçtikleri ve aile görünümü vererek yolculuk ettiklerini söyledi.

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