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Minibüste 13 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalan 13 kişi, denize açılamadan kıyıda polis tarafından yakalandı.

Minibüste 13 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalan 13 kişi, denize açılamadan kıyıda polis tarafından yakalandı.
Kuşadası'nda polis ve sahil güvenlik ekipleri, saat 00.45'te ortak operasyon yaptı. Yavansu Mahallesi 64 Evler Sitesi önünde park halindeki 09 BV 054 plakalı minibüste bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenen ekipler, harekete geçti. Minibüste yapılan kontrolde 19'u Suriyeli, 3'ü İranlı olan 4'ü çocuk 13 kaçak yakalandı. Araç sahibi M.Y. (41) gözaltına alındı, araca el konuldu. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Minibüste 13 kaçak yakalandı

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