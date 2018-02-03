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Minibüste çıkan yangın kereste deposuna sıçradı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 04:36 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ümraniye'de park halindeki bir minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki kereste deposuna sıçradı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Saat 03.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde park halindeki 34 TS 9402 plakalı kapalı kasa minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yan tarafta bulunan kereste deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için deponun metal duvarında elektrikli demir testeresi ile delikler açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapsayan deponun içinin tamamen ahşap malzemeyle dolu olduğu öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

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