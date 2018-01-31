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Minibüste dövülen işitme engelli gence suçlama

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 17:27 | Son Güncelleme

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da işitme engelli Agit Acun'u minibüste döven 4 üniversite öğrencisinden tutuklu Ahmet Günsel'in annesi Kezban Günsel, Acun'un oğlunun cüzdanından 280 lirasını aldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. İddiaya yanıt veren Agit Acun ise cüzdanın kendisine ait olduğunu, parayı da sigara almak üzere çıkardığını ileri sürdü. İddialarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüsteki kavga sırasında bir yolcu, düşen bir cüzdanı Agit Acun'a veriyor, Acun da şikâyet için geldiği polis merkezinin bahçesinde, arkasına dönüp, minibüste kendisine verilen cüzdanı kontrol ediyor ve içindeki parayı alıp, cebine koyuyor.

Olay, geçen 11 Ocak'ta, saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA 14 ŞUBAT'TA

Adana Cumhuriyet Savcılığı'nda yürütülen soruşturmanın ardından 4 şüpheli hakkında 'yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Gazipaşa Bulvarı'nda 01 M 0264 plakalı dolmuş içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheliler, alınan kati hekim raporuna göre müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralamışlardır. Müştekinin şüphelilerden şikâyetçi olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamındaki doktor raporu, kamera görüntüleri ve ifadelerden anlaşılmaktadır" denildi.

Sanıklar 14 Şubat'ta ilk duruşmaya çıkacak.

KARAKOL BAHÇESİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili tutuklu Ahmet Günsel'in annesi Kezban Günsel, Agit Acun'un oğlunun cüzdanından 280 lirasının alındığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Ahmet Günsel'in ailesinin iddiası üzerine güvenlik kameraları tekrar incelemeye alındı. Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavgadan sonra saldırganlar araçtan inince yolcular yere düşen bir cüzdanı Acun'a veriyor, o da alıp, montunun cebine koyuyor. Agit Acun'un şikâyet için o gece geldiği merkez Seyhan ilçesindeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'nin güvenlik kamerası da incelendi. Polis merkezinin girişindeki görüntülerde, Acun, arkasına dönüp, minibüste kendisine verilen cüzdanı açıp, kontrol ediyor ve içindeki parayı alıp, cebine koyuyor. Agit Acun, ardından polis merkezi kapısında bir kişi ile konuşup, içinden para aldığı cüzdanı polislere teslim ediyor.

'İŞİTME ENGELLİ NASIL YÜKSEK SESTEN RAHATSIZ OLUR?'

Güvenlik kamerası görüntülerini avukatları aracılığıyla temin edip mahkemeye sunan Ahmet Günsel'in annesi Kezban Günsel, şunları söyledi:

"Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, oğlum ve arkadaşları dolmuşun arkasında otururken Agit, aniden arkaya dönüp sessiz olun işareti yapıyor. İşitme engelli bir çocuk nasıl yüksek sesten rahatsız oluyor; ben de bunu anlamıyorum. Hem işitme engelli hem yüksek sesten rahatsız oluyor hem de ilk yumruğu atıp kavgayı başlatıyor. Böyle olmasını biz de istemezdik. Özür dilemek için Agit'in ailesinin yanına gittik. Agit'in ailesi bize 'O çocukları buraya getireceksiniz, biz onların elini ayağını kıracağız, sonra da 100 bin lira para vereceksiniz' dedi. Biz de bunu kabul etmedik. Olayın ardından biz de karakoldaki güvenlik kameralarına ulaştık. Benim oğlumun cüzdanındaki 280 lira burs parasını alıyor, daha sonra boş cüzdanı karakola teslim ediyor. Biz bu konuda şikâyetçi olduk, 4 tane üniversite öğrencisini yerin dibine soktular. Çocuğumuzun arkasındayız, 4 kişinin üniversite hayatlarını bitirdiler. Mağduru oynadılar."

2 SORUŞTURMA AÇILDI

Günsel Ailesi'nin avukatı, cüzdandan paranın alınmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın Agit Acun hakkında soruşturma başlattığını, ayrıca Agit hakkında Ahmet Günsel'i darp ettiği iddiasıyla ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğünü bildirdi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Agit Acun ise cüzdanın kendisine ait olduğunu, parayı da sigara almak üzere cüzdandan çıkardığını söyledi.

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