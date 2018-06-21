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Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da minibüsün kalabalığından bunalan teyze isyan etti. Yolcular tarafından cep telefonu kamerasına alınan kadının söyledikleri araçtakileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Minibüs şoförü, "Ablacım kurban olduğum sen 2 liraya evine gidiyorsun dua et" diye karşılık verince, yolcu kadın "Adam içki içmiş teneke gibi ağzı kokuyor. Ağzımın dibinde öpüşme sahnesi gibi gelmiş hohluyor ağzıma" diye kızdı

İstanbul Pendik’te minibüse binen bir kadın çok yolcu aldığı için şoföre isyan etti. Kadınla şoför arasında geçen tartışmanın bazı kısımlarında diğer yolcular kahkahaya boğdu.

'TACİZE UĞRADIM'

Tartışma, kadının minibüs şoförüne, "Daha çok minibüs geçsin, peşi peşine dolan gider. Ayakta yolcu yasak zaten. Fırça gibi milleti birbirine sürtüyorsunuz" demesiyle başladı.

Minibüs şoförünün para kazanmak zorunda olduğunu ve ayakta yolcunun yasak olmadığını söylemesi üzerine yolcu kadın, "Biz para veriyoruz tacize uğruyoruz. Şimdi değil ama çok adam gördüm ben öyle. Taciz de yaşadım. Kovdum adamı" dedi.

'KİMSE DOKUNMAYACAK TENİME'

Bunun üzerine minibüs şoförü sinirli yolcusuna taksiye binmesini önerdi. Yolcu kadın ise "Ne demek taksiye bineceksin. Ben haklıyım. Buraya bindim diye milleti sırtıma çıkaramazsın. Herkes seviyeli gidecek, dokunmayacak tenime" şeklinde isyan etti.

'AĞZIMIN DİBİNDE ÖPÜŞME SAHNESİ GİBİ...'

Minibüs şoförünün, "Ablacım kurban olduğum sen 2 liraya evine gidiyorsun dua et" diye karşılık verince yolcu kadın ise "Tamam ama bu arabanın bir fiyatı varsa ben onu verip gidiyorum. Ben seni rahatsız etmiyorsam hakkın olan parayı veriyorsam sen de benim hakkıma riayet edeceksin sıkıntı yaşatmayacaksın arabada. Adam içki içmiş teneke gibi ağzı kokuyor. Ağzımın dibinde öpüşme sahnesi gibi gelmiş hohluyor ağzıma" diyerek tepkisini dile getirdi.

Minibüs şoförü, "Ben nereden bileyim içki içip içmediğini ağzını mı koklayacağım" diyerek kendini savundu.

Bu sırada minibüste bulunan diğer yolcular ise tartışmayı kahkahalarla dinledi. Tartışma boyunca bazı yolcular kadına destek verirken bazıları da şoförü savundu.


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kadın yolcu istanbul trafiği istanbul kalabalık minibüs trafikte kavga

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