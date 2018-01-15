Minibüste işitme engelliyi öldüresiye döven 4 üniversiteliye gözaltı (3)

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDISaldırı nedeniyle göz ve yüzünde şişlikler oluşan Agit Acun ağabeyi İsmail Acun ile Adana Şehir Hastanesi'ne gitti. Göz polikiliğine gelen Acun, buradaki tedavi ardından evine döndü. Kardeşini o halde görünce şoke olduğunu belirten Medine Acun, "8 kardeşiz, Agit gibi, işitme engelli olan 3 kardeşim daha var. Onu yüzü ve gözü şiş görünce ailecek psikoljimiz bozuldu. Saldırganlara en cezanın verilmesini istiyorum" dedi.