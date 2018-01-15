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Minibüste işitme engelliyi öldüresiye döven 4 üniversiteliye gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

​Adana'da, bindiği minibüste, işitme engelli Agit Acun'u darbeden A.G. (21), Ç.C.Ç. (21), İ.K. (21) ve A.B. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheliler, daha sonra güvenlik önlemleri alınarak, 'kasten adam yaralamak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında yüzlerini kapatan şüphelilerin cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınıyor.

KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ'NDEN KINAMA

Öte yandan Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, işitme engelli Agit Acun'a bindiği minibüste yapılan saldırıyı kınadı. Tarihi Adana Kız Lisesi'nin önünde yapılan açıklamaya Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli derneklerinin üyeleri ve özel eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı. Konsey adına açıklama yapan İsmail Güneş, saldırıyı kınadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Adana'da bir dolmuşta işitme engelli Agit Acun isimli gencimiz kendisini bilmez şehir eşkıyaları tarafından ağır şekilde darp edilmiştir. Bu tür insanlıktan nasibini almamış kişilerin şiddet eylemlerinin adalet karşısında kamuoyunun vicdanını tatmin edecek şekilde cezalandırılmaması, cezasızlık politikası ve bu tür şiddet olaylarına toplumun ve tanıklık eden kişilerin korku ve duyarsızlık ile seyirci kalması, toplumsal tepkisizlik bu tür saldırganları, insani hak ve özgürlüklere dönük saldırı yapanları daha da cesaretlendirmektedir. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu konuda hassasiyetle konuya eğilmelerini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

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