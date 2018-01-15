Minibüste işitme engelliyi öldüresiye döven 4 üniversiteliye gözaltı (3)

"Adana'da bir dolmuşta işitme engelli Agit Acun isimli gencimiz kendisini bilmez şehir eşkıyaları tarafından ağır şekilde darp edilmiştir. Bu tür insanlıktan nasibini almamış kişilerin şiddet eylemlerinin adalet karşısında kamuoyunun vicdanını tatmin edecek şekilde cezalandırılmaması, cezasızlık politikası ve bu tür şiddet olaylarına toplumun ve tanıklık eden kişilerin korku ve duyarsızlık ile seyirci kalması, toplumsal tepkisizlik bu tür saldırganları, insani hak ve özgürlüklere dönük saldırı yapanları daha da cesaretlendirmektedir. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu konuda hassasiyetle konuya eğilmelerini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

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