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Minibüste işitme engelliyi öldüresiye döven 4 üniversiteliye gözaltı (4)

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

TUTUKLANDILAR

Adana'da işitme engelli Agit Acun'u, bindiği minibüste döven üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir, 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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