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Minibüste kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, jandarma tarafından durdurulup aranan bir minibüste, gümrük kaçağı 172 kilo 55 gram paket tütün ile 930 bin makaron ele geçirildi.

Minibüste kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, jandarma tarafından durdurulup aranan bir minibüste, gümrük kaçağı 172 kilo 55 gram paket tütün ile 930 bin makaron ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerinin sevkiyatının yapılacağını öğrenince önlem aldı. Muğla- Antalya karayolu Örnekköy yol kontrol noktasında şüpheli minibüs durduruldu. R.Y. yönetimindeki 20 FM 072 plakalı minibüsün arka kısmında 172 kilo 55 gram paket tütün, 930 bin makaron ve aracın ön kısmında 48 kilo 47 gram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ele geçirildi. 116 bin 142 lira idari para cezası uygulanan şüpheli R.Y., serbest bırakıldı.

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