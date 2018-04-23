HABER

Minibüsün altında kalan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, minibüsün altında kalan Ender Emin Erdal (3), yaşamını yitirdi.

Minibüsün altında kalan çocuk öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, minibüsün altında kalan Ender Emin Erdal (3), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Menemen Otogarı'nda meydana geldi. Bursa'daki anne ve babasının yanından, akrabalarının yanına getirilen minik Ender Emin Erdal, Menemen- Koyundere seferini yapan minibüsten yakınıyla birlikte indi. Ender Emin hareket eden aynı aracın altına kalarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ender Emin'i ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Minibüsün altında kalan çocuk öldü

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.