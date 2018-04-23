Minibüsün altında kalan çocuk öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, minibüsün altında kalan Ender Emin Erdal (3), yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Menemen Otogarı'nda meydana geldi. Bursa'daki anne ve babasının yanından, akrabalarının yanına getirilen minik Ender Emin Erdal, Menemen- Koyundere seferini yapan minibüsten yakınıyla birlikte indi. Ender Emin hareket eden aynı aracın altına kalarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ender Emin'i ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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