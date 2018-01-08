Minibüsün çarptığı iki genç kız yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeyolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Aycan Korulu ve Gurbet Karaduman yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YZ 689 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Korulu ile Gurbet Karaduman'a çarptı. İki genç kız minibüsün çarpmasıyla metrelerce savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale bulundu. Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen yaralıların yakınları, sürücüsünün terk ettiği minibüsü tekmeledi, araca zarar verdi. Polis, yaralı genç kızların yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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