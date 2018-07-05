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Minibüsün çarptığı kadın, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken, Evde Sağlık Hizmetleri minibüsünün çarptığı Şahmar Özandaç (70), yaşamını yitirdi.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken, Evde Sağlık Hizmetleri minibüsünün çarptığı Şahmar Özandaç (70), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, Yavuz ve Murat Çelebi caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ahmet Haskilit (55) yönetimindeki 19 BH 840 plakalı Evde Sağlık Hizmetleri'ne ait minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Şahmar Özandaç'a çarptı. Özandaç, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Özandaç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Ahmet Haskilit'in, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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