Minibüsün çarptığı motosikletli öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, minibüsün çarptığı motosikletin yola savrulan sürücüsü Hasan Özçetin (58) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Perilikaya Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 TP 447 plakalı minibüs, önünde giden Hasan Özçetin’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Özçetin'i görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Özçetin’in öldüğünü belirledi. İnşaatta bekçilik yaptığı ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Hasan Özçetin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi sonrası cenaze, Özçetin ailesine teslim edildi. Minibüs sürücüsü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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