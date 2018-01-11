Minibüsün çarptığı yaya, yaralandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Ali Çakırer (80), yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi .İbrahim Sadi Gündüz yönetimindeki 34 TF 2557 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çakırer'e çarptı. Kazada, Çakırer ağır yaralandı. Çakırer, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Çakırer, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Minibüs şoförü Gündüz de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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