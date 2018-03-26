Minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan bir minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 karayolu Kadirli gişeleri girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine M.B. (28) idaresindeki 35 T 1868 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sürücü M.B’nin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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