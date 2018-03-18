Minibüsün klima boşluğunda kaçak sigara çıktı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda minibüsün klima boşluğunda bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Minibüsün arka kısmındaki klima boşluğuna gizlenmiş halde toplam bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen V.E. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.