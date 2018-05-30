Minik Alperen'in ölümündeki skandallar zinciri bilirkişi raporunda

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Alperen'in ölümünde birinci derece kusurlu görülen sürücü Tamer İ.'nin eksiklikleri sıralanıp, yurt içi yolcu taşımacılığı için mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı, olay günü serviste kimsenin olup olmadığını kontrol etmeden uzaktan kumandayla aracı kilitleyip, ekmek almaya gittiği, tedbirsiz davrandığı ve yaptığı işin ciddiyetinde olmadığı kaydedildi. Rapora göre, tutuksuz sanıklar servis görevlisi D.K. ile öğretmen A.G. de birinci derece asli kusurlu bulundu. Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine kreş servisine bakan görevliler, minik Alperen'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde, gerçeği saklayarak, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı. Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, servis şoförü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuklandı. Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ile 'suç delillerini yok etmek' suçlarından toplam 14'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise 'suç delillerini yok etmek'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi. MAHKEMENİN İSTEDİĞİ RAPOR ÇIKTI Halen yargılaması devam eden dava için mahkemenin istediği bilirkişi raporu da çıktı. Alperen Sakin'in ölümünde ihmali olduğu ileri sürülen sanıkların kusur oranına ilişkin 3 iş güvenliği uzmanınca hazırlanan 17 sayfalık bilirkişi raporu, davanın görüldüğü Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, olayın meydana gelmesinde tutuklu sanık servis şoförü Tamer İ., servis görevlisi D.K. ile öğretmen A.G.'nin birinci derece asli kusurlu, anaokulu sahibi tutuklu sanık Yurdagül İ. ve anaokulu müdürü tutuksuz sanık B.G.'nin ikinci derece asli kusurlu, sanıklar arasında bulunmayan öğretmen N.A.'nın da tali kusurlu olduğu belirtildi. SERVİS ŞOFÖRÜ KONTROL ETMEMİŞ Raporda servis şoförü Tamer İ.'nin eksiklikleri de tek tek sıralandı. Buna göre, Tamer İ.'nin, yurt içi yolcu taşımacılığı için mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı, olay günü servis aracında kimse olup olmadığını kontrol etmeden uzaktan kumanda ile aracı kilitleyerek, ekmek almaya gittiği, tedbirsiz davrandığı ve yaptığı işin ciddiyetinde olmadığı kaydedildi. Tamer İ.'nin ayrıca servisin bakım ve tamiratlarını yerine getirmediğine, servisin bir basamağının kırık olduğuna, çocukların iniş- çıkışlarında sıkıntı yaşadığına da dikkat çekildi. Servis görevlisi D.K.'nin ise yönetmeliğe göre taşıma işlerinde çalışanların 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olma şartlarını karşılamadığı belirtildi. D.K. için raporda, şöyle denildi: "Çocukların araca binmesini sağladığı, kemerlerini bağladığı, çantalarını taşıyıp bezlerini değiştiren yardımcı öğretmen olduğu, ancak çocukların servis aracına iniş ve binişlerini yeterince kontrol ve takip edemediği, servis aracını kontrol etmeden kucağına aldığı çocukla okula girdikten sonra geri dönmeyerek Alperen Sakin'in serviste uyuduğunu unuttuğu, servise binen çocuklar için liste tutmadığı ve olayın meydana gelmesinde cezai yönden 1'nci derece asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz" Raporda, ayrıca olay günü Alperen Sakin'den sorumlu öğretmen A.G.'nin, okula geç gelerek sabah yoklamasını yapmadığı, yoklamayı geç alarak sorumsuz ve ilgisiz davrandığı, okul içinde gözetim ve takip sorumluluğunu yerine getirmediği için çocuğun serviste unutulmasının geç fark edilmesine sebebiyet verdiği ve gerçeği bir süre gizlediği için birinci derece asli kusurlu olduğu görüşü belirtildi. ANAOKULU SAHİBİ İKİNCİ DERECE KUSURLU Tutuklu sanık Yurdagül İ. de ikinci derece kusurlu bulundu. D.K.'nin işe girişini usulüne göre yapmadığı, olay günü delilleri karartmaya çalıştığı, okuldaki personel azlığını göz ardı ettiği, Alperen Sakin'in resmi kaydını yapmadığı, servis aracının servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olmadığı yönünde Yurdagül İ.'nin kusurları sıralandı. Okul müdürü B.G.'nin ise okuldaki denetim sorumluluğunu yeterince yerine getirmediğine dikkat çekilen raporda, tutuksuz sanık A.S.'nin de olayın meydana gelişinde kusurunun bulunmadığı belirtildi.



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