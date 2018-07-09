Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Simge Akdağ isimli Twitter kullanıcısı, kaza yapan trende olduğunu söylediği kuzenine ve kuzeninin babasına ulaşamadığını belirterek yardım çağrısında bulunan bir paylaşım yaptı.

Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel’in akrabaları Facebook’tan da yardım çağrısında bulundu;

‘Bugün yaşanan tren kazasında trende bulunan Hakan Sel ve güzel evladımız Oğuz Arda Sel’den haber alamıyoruz. Ailemiz ve akrabalarımız kaza çevresindeki hastanelere baktılar. Annesi ve dedesi olay yerinde. Lütfen gören bilen insanlık namına bize ulaşsın. Küçük Arda’nın kimliği üzerinde olmadığı için işimiz zor. Lütfen tanıdığı olanlar ilgilensin.”

Fakat acı haber geldi, Arda Sel tren kazasında hayatını kaybetti.

