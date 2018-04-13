Minik Ceylin davası ertelendi

İzmir’de kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen’in (30) yargılanmasına devam edildi. İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 10 yaşındaki Ceylin Atik’in kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedinin bulunmasıyla ilgili tutuklu sanıklar Serkan (37) ve eşi Şükriye Türkmen’in (30) yargılanmasına devam edildi. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına, Şakran Cezaevi’nde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö., duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik’in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları katıldı. Tanık olarak ifade veren Murat Atik’in kardeşi Sezen Altıok, olay sonrası Şükriye Türkmen’in polisten korktuğunu çevresindekilere söylediğini duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Ceylin kaybolduktan sonra eşim ve babası, evin önünde beklerken, Şükriye, ‘sigara almak için markete gitmek istiyorum fakat polisten korkuyorum’ demiş. Bunu bana eşim anlattı. Ben de ‘insan neden polisten korksun ki sigara almaya giderken’ dedim. Sonra şüphelenince bu durumu olağan karşılamadım. Ama eşim Şükriye’nin evinin arandığını ve bir şey bulunamadığını söyledi.”

Hasta çocuktan rahatsız olmuş

Şükriye Türkmen’le aynı apartmanda otururken, tartıştıkları için evini sattığını anlatan tanıklardan Kader E. ise, “Şükriye Türkmen’le komşuydum. Ben olaydan 3-4 ay önce evimi satarak, başka bir yere taşındım; çünkü kendisiyle çocuklarım yüzünden tartıştık. Hasta olan çocuğumun ağlamasından rahatsız oluyormuş. Birkaç kez tartıştık. Ben de babama ’bu kadın çocuklarımın başını yiyecek, evi satıp gidelim’ dedim. Bir keresinde de apartmanda çocuğumu azarlarken yakaladım. Kendisine ’5 yaşındaki çocuğa neden bağırıyorsun’ dedim. Çocuklarıma karşı sürekli böyle davranıyordu. İlk taşındıklarında ise eşini karşı apartmandan biriyle aldattığını ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söylüyordu” diye konuştu.

“Hareketlilikten şüphelendim”

Şükriye Türkmen’in ablasının ev sahibi olan tanık Mürüvvet S. ise Ceylin Atik’in kaybolduğu günlerde evdeki hareketlilikten şüphelendiğini söyledi. Şükriye Türkmen’in ablasına geldiğini ve telaşlı olduğunu anlatan Mürüvvet S., “Şükriye’nin ablası, benim kiracım olur. Ben o dönemde onları evden çıkarmak istemiştim; çünkü garip tavırları vardı onların. İstemiyordum. Ceylin kaybolduğunda da bizim eve krem renkli bir araç sürekli gelip, gidiyordu. Bu durumdan şüphelenmiştim. Hatta kendilerine evi ne zaman boşaltacaklarını sormaya gittiğimde bana telefonlarının çalındığını ve telefonun bir kız kaçırma olayında kullanıldığını söylediler” dedi.