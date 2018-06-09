HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Minik Doğukan annesine kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K.

Minik Doğukan annesine kavuştu

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
SANCAKTEPE'DE 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K. polise teslim oldu. Minik Doğukan da annesine teslim edildi.
Çocuğuna sarılarak gözyaşı döken anne Serpil Uzer " Benden mutlusu var mı acaba bu mübrak günde? Beni sevindiren herkesten Allah razı olsun. Emniyetimiz ve siz öyle bir çabalayıp koşturdunuz ki hakkınız ödenmez. Hasta benim oğlum. İlaçlarını içirdim geldiği gibi.
Allah razı olsun hepsinden. Beni mutlu ettiler ya. Hepsi hakkını helal etsin. Bir anneyi böyle mutlu ettiler ya onlar cennetlik" diye konuştu.
Koruma kararına rağmen oğlunun kaçırıldığını belirten anne Uzer, "Devletime sesleniyorum. Bu koruma kararı olduğu halde kaçırabiliyorsa can güvenliğimiz yok. Bununla ilgili birşeyler yapılsın. Evimi de tespit etti. Maddi durumum da yok" dedi
Babası tarafından kaçırılan Minik Doğukan ise mutlu olduğunu belirterek babasının diğer kardeşini de kaçıracağını söyledi.

fotoğraflı

Minik Doğukan annesine kavuştuMinik Doğukan annesine kavuştuMinik Doğukan annesine kavuştuMinik Doğukan annesine kavuştu

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Antalya'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındıAntalya'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladıDehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.