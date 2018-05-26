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Minik Ela, kanalda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 13:01 | Son Güncelleme

ADANA'da annesi büyükbaş hayvanlarla uğraşırken gözden kaybolan 1,5 yaşındaki Ela Yürekli, kanalda ölü olarak bulundu.

Minik Ela, kanalda boğuldu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da annesi büyükbaş hayvanlarla uğraşırken gözden kaybolan 1,5 yaşındaki Ela Yürekli, kanalda ölü olarak bulundu.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde Ela Yürekli, sabah saatlerinde annesi Fatma Yürekli ineklerden süt sağdığı sırada evin bahçesinde oyun oynarken gözden kayboldu. Bir süre sonra çocuğunu arayan anne, minik kızını bulamayınca evin yakınlarında aramaya çıktı. Komşularının aramaya çıktığı küçük kız, evin yakınından geçen sulama kanalında hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanaldan çıkarılan Ela'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Minik kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Minik Ela, kanalda boğulduMinik Ela, kanalda boğulduMinik Ela, kanalda boğulduMinik Ela, kanalda boğuldu

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ALLAH RAHMET EYLESİN.
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