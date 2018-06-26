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Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

8 yaşındaki Minik Eylül'ü en son gören kuzeni tutuklanan zanlının, bisikleti kirli olduğu için kendisini bisikletini temizlemeye gönderdiğini belirterek, "Eylül'e 6-7 kere demişimdir 'Gel Eylül gidelim, zaten 5-10 dakika sonra işimiz biter' diye. Eylül gelmedi, orada ayrıldık." dedi. Çocukları kaybolan aile ise "Yeğenim eve gelip iz takip köpeklerine koklatmak üzere Eylül'ün kıyafetini isteyince Uğur'un annesi kendi evine gitmiş. Uğur da o anda evden ayrılmış" dedi.

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı kırsal Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları, 5. gününde de devam ediyor.

Çalışmalara Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinden 38 personel katılıyor.

Arama çalışmalarında canlı insan arama, iz takip ve kadavra köpek timleri ile keşif uçağı, drone, motorlu yamaç paraşütü de kullanılıyor.

Vatandaşlar da ilk günden beri arama çalışmalarına katılarak, küçük Eylül'ün bulunması için ekiplere destek oluyor.

Uzman ekipler ile vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar herhangi bir ize ulaşılamadı.

BİSİKLETİNİ OTLARIN ARASINDA BULDULAR

Baba İbrahim Yağlıkara, sabah ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra Konya'nın Çeltik Kasabası'ndaki pazar yerine gittiğini söyledi.

Evine döndükten sonra eşinden aldığı kavunu kesmesini ve çocukları Eylül'ü çağırmasını istediğini belirten Yağlıkara, o sırada evlerine gelen yeğeni Boran'ın kendisine Eylül'ün sokakta olmadığını söylediğini aktardı.

Yağlıkara, dışarı çıktıklarında kızları Eylül'ün bisikletini otların arasında bulduklarını ancak kendisini bulamadıklarını, bunun üzerine jandarmaya müracaat ettiklerini ifade etti.

"UĞUR İSİMLİ KİŞİNİN TAVIRLARINDAN ŞÜPHELENDİK"

O gün kızının, evinin önünde oynadığı Uğur isimli kişinin tavırlarından şüphelendiğini anlatan Yağlıkara, söz konusu kişiye ve annesine sorduğunda Eylül'ü görmediklerini söylediklerini aktardı.

EYLÜL'ÜN KIYAFETLERİ KÖPEKLERE KOKLATILIRKEN TUTUKLANAN ŞÜPHELİ EVDEN AYRILMIŞ

İbrahim Yağlıkara, olayla ilgili bir kişinin tutuklanmasına ilişkin "Bütün komşularım, görevliler, herkes buradaydı. Sabaha kadar aradılar. Yeğenim eve gelip iz takip köpeklerine koklatmak üzere Eylül'ün kıyafetini isteyince Uğur'un annesi Huriye kendi evine gitmiş. Uğur da o anda evden ayrılmış." dedi.

Yağlıkara, tutuklu bulunan şüphelinin, olayın gerçekleştiği günün akşamında Konya'nın Çeltik Kasabası'nda olduğunu ileri sürdü.

"BU CANİLERİN GEREĞİNİ DEVLET BİR AN EVVEL YAPSIN"

Arama çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini belirten Yağlıkara, "Ailemiz şu anda bitkin halde. Ciğerimiz, yüreğimiz yanıyor. Bu caniler bulunsun. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bulunursa bu canilerin gereğini devletin bir an evvel yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI ELDİVEN BULUNDU

Yağlıkara, şüphelinin evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunduğunu ve aracında yapılan incelemede ise bir paspasın yıkanmış halde bulunduğunu söyledi.

DNA testi için kendisinden kan örneği ve tükürük alındığını kaydeden Yağlıkara, şüphelinin tutuklanarak cezaevine konulduğunu anlattı.

"EVLADIMI BANA GETİRSİNLER"

Anne Şerife Yağlıkara ise en kısa zamanda çocuğuna kavuşmayı ümit ettiğini belirterek "Allah rızası için evladımı bana getirsinler." dedi.

Yaşadıklarının, bir annenin yaşayabileceği en zor durum olduğunu vurgulayan Yağlıkara, "Bekleyiş çok zor. Nasıl yaşadığını bilmemek, ne durumda olduğunu bilmemek çok zor, anlatılacak gibi değil. Allah bunu düşmanıma bile yaşatmasın." diye konuştu.

ŞÜPHELİNİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ARKADAŞLARINI BEKLİYORMUŞ

Eylül kaybolmadan önce kendisini en son gören kuzeni Boran Yağlıkara da olayın yaşandığı gün kuzeniyle bisiklet sürdüklerini daha sonra şu an tutuklu bulunan şüphelinin evinin önünde arkadaşlarını beklemeye başladıklarını anlattı.

Zanlının, bisikleti kirli olduğu için kendisini bisikletini temizlemeye gönderdiğini belirten Yağlıkara, şunları kaydetti:

"EYLÜL GELMEDİ, ORADA AYRILDIK"

"Eylül'e 6-7 kere demişimdir 'Gel Eylül gidelim, zaten 5-10 dakika sonra işimiz biter' diye. Eylül gelmedi, orada ayrıldık. Gittim evde bisikletimi yıkadım. Biraz yorulmuştum. Evde yarım saat dinlendim. Nida geldi, bizim avluda 10 dakika falan bisiklet sürmüşüzdür. 'Muhammet'lere gideceğim. Onlar da gelmişlerdir, Eylül de orada bekliyor' dedim. O da arkamdan geldi. Eylül'ün bisikleti çalıların arasında saklanmış şekilde yatıyordu. Uğur amcaya 'Eylül burada mı?' diye sorduk 'Yok' dedi. Etrafa baktık, Eylül'ü göremedik." (AA)

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