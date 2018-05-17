Minik Eylül'ün katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl, Eylül Umutlu'yu (6) kaçırıp, istismar ettikten sonra öldüren Murat Şahin Akyüz (25), 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa verdiği cezada hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

Çınarcık'a bağlı Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde, Aysel-Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu'nun kayıp ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler, Umutlu Ailesi'nin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül'ün cesedini buldu. Olayla ilgili, Eylül'ü arama çalışmalarına da katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp tutuklandı. Eylül Umutlu'yu kaçırıp, istismar ettikten sonra öldürdüğü iddia edilen Akyüz hakkında, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına Eylül'ün annesi Aysel Umutlu, babası Nurettin Umutlu ile yakınları katıldı. Duruşmaya, sanık Murat Şahin Akyüz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden katıldı. Akıl sağlığının yerinde olduğunu içeren Adli Tıp Raporu'nun okunmasının ardından son sözü sorulan sanık, "Pişmanım" dedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasından sonra Mahkeme Başkanı Dursun Hayati Yurtbaşı, kararı açıkladı. Murat Şahin Akyüz, 'kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Yurtbaşı, cezada hiçbir indirim maddesi uygulanmadığını bildirdi.

'ÖRNEK OLACAK KARAR'

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Umutlu Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, "Biz sonuçtan çok memnunuz. İki kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. Biri 'cinsel istismar'dan, diğeri 'kasten öldürmek'ten. İstediğimiz neticeyi aldık. Çok memnunuz, mutluyuz. İnşallah bu örnek olacak bir karar. Bundan sonraki kararlarda da bu tarz suçlara, değil yapmak, tenezzül edenlere, hayalini bile geçirenlere bunun ibret olmasını diliyoruz. Bundan sonraki beklentilerimiz de mahkemelerimizden böyle karar çıkması. En ufak indirim uygulanmaması gerçekten bizim açımızdan gurur verici oldu. Buradan mahkeme heyetine de adaleti için çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Eylül'ün babası Nurettin Umutlu ise "“İki kere ağırlaştırılmış müebbet yese ne olacak ki; ciğerimiz soğumadı ki yine. Aslında bu cani bize teslim edilecekti, cezasını biz verecektik. Maalesef böyle bir yasa yok. Ömür boyu kalacak orada. Bundan daha ağır bir ceza yok. Bu inşallah örnek olur. Kimse böyle bir şeye kalkışmaz" diye konuştu. Eylül'ün annesi Aysel Umutlu ise "Ne desem boş" ifadesini kullandı.