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Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Diyarbakır'da 2 yaşındaki Fatih, yemek yerken fasulye tanelerini ağzına attı. İki hastaneye götürülen Fatih'in ailesine doktorlar herhangi bir bulguya rastlamadığını söyledi. Eve götürülen Fatih fenalaştı ve hayatını kaybetti. Otopside, Fatih Çimen'in nefes borusuna yabancı cismin sıkışıp oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Aile, çocuklarının ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla doktorlar ve her iki hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih Çimen, 3 gün önce evde yemek yenildiği sırada sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Fatih'in öksürmesi üzerine ailesi hemen müdahale etti. Çocuğun ağzına attığı ve nefes borusunu girdiği tahmin edilen fasulyeleri çıkarmaya çalıştılar. Fatih'in öksürmesi üzerine boğazına sıkışan bir fasulye tanesi çıkarken, öksürüğün kesilmemesiye üzerine ailesi Fatih'i, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.

Aile bu kez de Fatih'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince aile, çocuğunu alıp köye döndü.

FENALAŞAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Beniklitaş köyüne götürülen Fatih'in dün yeniden fenalaşması üzerine aile olayı sağlık ekibine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Fatih, ambulansla getirildiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi.

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OTOPSİDE FASULYE TANECİĞİ BULUNDU

Fatih Çimen'in hayatını kaybetmesi üzerine cesedi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastenesi Morgu'na getirilerek Cumhuriyet savcısının gözetiminde otopsi yapıldı. Ölüm muayene ve otopsi tutanağında, Adli Tıp Uzmanları'nın tutunağın sonuç bölümünde, yabancı bir cismin nefes borusuna sıkışıp oksijen almaması nedeniyle Fatih'in yaşamını yitirdiğini belirtti. Otopside yabancı cisim denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi.

BABA, 2 HASTANE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47), polis merkezine giderek olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Çocuğumun boğazına fasulye kaçmasıyla onu hastaneye getirdik. Fasulyelerden birisini boğazından çıkarmıştık ama diğeri hala boğazındaydı. Hastaneye getirdiğimizde bir şeyin olmadığını bize söylediler. Dicle Üniversitesi'ne gittik. Orada da bir şey bulamadılar. Çocuğumu alıp eve getirdik. Çocuğum nefes almakta güçlük çekiyordu. Bu sabah fenalaşması üzerine ambulansla yine çocuk hastanesi getirdik. Hastanede çocuğumu kaybettim. Her iki hastanede ihmali olan doktorlar hakkında ve ambulansın geç gelmesinden dolayı şikayette bulundum" dedi.

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'BİZE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI SÖYLEYİP EVİMİZE GELDİK'

Fatih'i hastaneye götüren amca Nedim Çimen ise "Fatih fenalaşmasıyla onu hastaneye getirdik. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde film çekilip, bize bir şey olmadığını söylediler. Daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittik. Burada bize bir şeyin olmadığını söyleyip evimize geldik. Diğer gün fenalaşmasıyla ambulansla getirdiğimiz hastanede hayatını kaybetti" diye konuştu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sağlık görevlisinin umrunda değildir insan hayatı
bizden imza aldılar ve doktor 10dk geçmeden geldi boronkoskopi ile fıstık ak ciğerden temizlendi çocuğum çok şükür iyi Allah doktorumuzdan razı olsun inanın 1anlik ihmal ölüme yol açıyor doktorlarımıza emanetiz Allah hekimlerimizden razı olsun başımızdan eksik etmesin
2017 ocak ayında oğlum mehmet 1 yaşında idi cezerye benzeri bir yiyecekten fıstık parçası ak ciğerine kaçıyor sesi hırıltılı gelmeye başladı ve biz çocuk doktorunu aradık hemen üniversite acile goturmemizi söyledi doktorun söylediğini yaptım ve oğlumu hemen acile görürdüm saat geç olduğu için göğüs hast uzmanı yoktu ancak rontgen sonuçlarını telefon ile gönderip durumu öğrenmeye çalıştık doktor eve gitmemizi sabah tekrar gelmemizi şöylemis bizde tam öyle yapacakken erciyes üniversitesi göğüs hastalıkları doktoru Ömer Faruk Demir bey arıyor ameliyat hazırlığı yapılsın boronkoskopi yapacaz diyor
bu yavruya Allahtan rahmet ailesine sabır diliyorum inşallah cennette anne ve babasına şefaatçi olacaktır:(
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