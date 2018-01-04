Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih Çimen, 3 gün önce evde yemek yenildiği sırada sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Fatih'in öksürmesi üzerine ailesi hemen müdahale etti. Çocuğun ağzına attığı ve nefes borusunu girdiği tahmin edilen fasulyeleri çıkarmaya çalıştılar. Fatih'in öksürmesi üzerine boğazına sıkışan bir fasulye tanesi çıkarken, öksürüğün kesilmemesiye üzerine ailesi Fatih'i, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.

Aile bu kez de Fatih'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince aile, çocuğunu alıp köye döndü.

FENALAŞAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Beniklitaş köyüne götürülen Fatih'in dün yeniden fenalaşması üzerine aile olayı sağlık ekibine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Fatih, ambulansla getirildiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi.