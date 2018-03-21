  Minik Irmak'ın dehşet saçan babasının akıl sağlığı yerinde çıktı

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu sarsan itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde kızın cesedi bulundu.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kızı Irmak Kupal'ın (4) öldürülmesinin acısını yaşarken, eşi Suriye Kupal (27) ve kızı Ayşe Kupal'ı (10) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal (44) hakkında açılan davada mütalaa veren savcı, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Ayrıca, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından, sanık Bilal Kupal'ın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Himmet Aktürk, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verildi. Manisalı bir iş insanı tarafından ise ailenin, Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için bir ev hediye edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki evde geçen yıl 21 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hamile eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.