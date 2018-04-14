Minik kedi için seferber oldular

Muğla’nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen minik kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şeyh Mahallesi Naipler sokakta evin çatı katından havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunun sesini duyan ev sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Evin tuvalet bölümünden sesler duyan ev sakinlerinin ihbarı sonrası eve gelen İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup amirliği ekipleri sesin geldiği bölümü tespit ederek banyoda küçük bir delik açtı. Uzun uğraşlardan sonra kediye ulaşan ekipler, minik kediyi bulunduğu alandan kurtararak minik kediyi özgürlüğüne kavuşturdular.