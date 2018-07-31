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Minik Muhammet'in cinayet sanığı: İçkime uyuşturucu attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Suriyeli Muhammet Derviş'i (5), vücudunun 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Alican Kart (20), arkadaşlarının içkisine uyuşturucu madde attığını, cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdü.

Minik Muhammet'in cinayet sanığı: İçkime uyuşturucu attılar

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Suriyeli Muhammet Derviş'i (5), vücudunun 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Alican Kart (20), arkadaşlarının içkisine uyuşturucu madde attığını, cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdü.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'ne gelen ailenin en küçük çocuğu Muhammet Derviş, 18 Eylül 2017'de kayboldu. Anne Ranya Derviş ve diğer yakınları, çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Ancak gece geç saatlere kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi'nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Derviş'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
200 KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekip, yaklaşık 200 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle mobese kayıtlarını inceledi. Olay günü saat 20.59'da, küçük Muhammet'in görüntüsünün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Muhammet'in, elindeki su şişeleri ile dolaştığı görüldü. Çocuğun en son yanında görülen ve elini tutarak yürüdüğü belirlenen Alican Kart, katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kart, tutuklandı.
'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Alican Kart savunma yaptı. Tarafların aileleri ve avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık, arkadaşları tarafından içkisine uyuşturucu madde atıldığını ve cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, Alican Kart'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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