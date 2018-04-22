Minik öğrenciler hastanede sergi açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler, Medline Adana Hastanesi girişinde oluşturulan özel alanda kendi yaptıkları yağlıboya resimlerden oluşan bir sergi açtı.

Minik öğrencilerin 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle resim öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları resimler hasta ve yakınları ile ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Medline Adana Hastanesi Genel Direktörü Yrd. Doç. Dr. Musa İnal, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenlerini kazanmasında büyük etkisi olduğunu söyledi. Bu tarz etkinliklerin aynı zamanda hem hastalar hem de yakınları için değişiklik yaratarak moral kaynağı olduğunuda belirten İnal, “Bundan sonra da hastanemizde değişik aktivitelere elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.