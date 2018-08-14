HABER

Minik Saregül'ün başı, korkuluklara sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, oynarken başını kapının demir korkuluklarına sıkıştıran 3 yaşındaki Saregül Doğan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Minik Saregül'ün başı, korkuluklara sıkıştı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, oynarken başını kapının demir korkuluklarına sıkıştıran 3 yaşındaki Saregül Doğan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Babataş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde oynayan Saregül Doğan, başını dış kapının korkuluklarına sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Saregül'ü, başının sıkıştığı demirleri keserek kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Saregül Doğan ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Minik Saregül'ün başı, korkuluklara sıkıştıMinik Saregül'ün başı, korkuluklara sıkıştı

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı
Kazada ölen iş adamı ve oğlu toprağa verildi; eşi ve kızının tedavisi sürüyorKazada ölen iş adamı ve oğlu toprağa verildi; eşi ve kızının tedavisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.