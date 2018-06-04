HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Minik Sema, amcasının aracının altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de Sema Özkoçak (2,5), amcası Mevlüt Özkoçak'ın (35) kullandığı hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Minik Sema, amcasının aracının altında kalıp öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de Sema Özkoçak (2,5), amcası Mevlüt Özkoçak'ın (35) kullandığı hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde Onur ve Mevlüt Özkoçak kardeşlerin fırınının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Özkoçak'ın (32) kızı Sema Özkoçak, fırının önünde park halindeki 17 LS 805 plakalı hafif ticari aracın önünde oynamaya başladı. Yeğenini fark etmeyen Mevlüt Özkoçak, aracını çalıştırıp hareket etti. Bir şeye çarptığını anlayan Özkoçak, araçtan inip altına baktığında kanlar içindeki yeğeni Sema'yı gördü. Aynı araçla hemen Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedaviye alınan minik Sema, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan minik Sema'nın cenazesi, bugün Türkmenli köyünde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyorŞehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizi dehşete dönüştü! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.