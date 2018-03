Minik Sudenaz’ın ailesinden örnek davranış

Sivas’ta beyninde tespit edilen tümörün alınması için 100 bin lira gereken 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol, hayırseverlerin yaptığı yardımla İstanbul’da ameliyat oldu.Doktorların ’yaşamaz’ dediği Sudenaz, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla beklerken, baba Nuh Doğruyol’da desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek artık para göndermemelerini istedi.

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Sivas, Kayseri ve İstanbul’da yapılan tetkiklerde beynindeki tümörün bir an önce alınmaması halinde minik kızın her an ölebileceği öğrenilmişti. Ameliyatın orada yapılmayacağını anlayan aile kızını tedavi için İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye getirdi. Burada ameliyatın yapılabileceğini ancak ameliyatın maliyetinin çok yüksek olduğunu öğrenen aile, hayal kırıklığına uğramıştı. Bunun üzerine sosyal medya başlatılan kampanyalar ve İhlas Haber Ajansı’nın haberinin üzerine hayırseverler seferber oldu.