HABER

Minik Sudenaz’ın ailesinden örnek davranış

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta beyninde tespit edilen tümörün alınması için 100 bin lira gereken 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol, hayırseverlerin yaptığı yardımla İstanbul’da ameliyat oldu.Doktorların ’yaşamaz’ dediği Sudenaz, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla beklerken, baba Nuh Doğruyol’da desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek artık para göndermemelerini istedi.Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilmişti.

Sivas’ta beyninde tespit edilen tümörün alınması için 100 bin lira gereken 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol, hayırseverlerin yaptığı yardımla İstanbul’da ameliyat oldu.Doktorların ’yaşamaz’ dediği Sudenaz, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla beklerken, baba Nuh Doğruyol’da desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek artık para göndermemelerini istedi.
Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Sivas, Kayseri ve İstanbul’da yapılan tetkiklerde beynindeki tümörün bir an önce alınmaması halinde minik kızın her an ölebileceği öğrenilmişti. Ameliyatın orada yapılmayacağını anlayan aile kızını tedavi için İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye getirdi. Burada ameliyatın yapılabileceğini ancak ameliyatın maliyetinin çok yüksek olduğunu öğrenen aile, hayal kırıklığına uğramıştı. Bunun üzerine sosyal medya başlatılan kampanyalar ve İhlas Haber Ajansı’nın haberinin üzerine hayırseverler seferber oldu.

Doğruyol ailesinden örnek davranış
8 yaşındaki minik Sudenaz’ın ameliyatı için gerekli olan 100 bin lira kısa sürede toplandı ve geçtiğimiz gün İstanbul’da ameliyat oldu. Birgün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan minik kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Doktorların yaşamasına ihtimal vermediği Sudenaz, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor. Baba Nuh Doğruyol kızının tedavisi için gerekli olan paranın toplandığını ve fazla gelen kısmını geri göndermeye çalışacaklarını söyledi.

“Yardımlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz”
Sudenaz’ın durumunu anlatan baba Nuh Doğruyol,“Bizim zaten ilk başta belliydi durumumuz. Çocuğumuzun rahatsızlığından dolayı Sivas’tan Kayseri’ye Kayseri’den de tekrar buraya geldik. Buraya geldik burada Allah razı olsun hocamız çocuğun ameliyatını yapacağını söyledi. Onun içinde bayağı yüklü bir para gerekiyordu. Bizim de durumumuz sıkıntılı olduğu için temin edemiyorduk. Bir kampanya başlattık sosyal medya üzerinden Allah razı olsun herkesten yardımlarını esirgemediler. Bizlere yapmış oldukları bütün yardımlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuz ameliyattan çıktı. Sağlığı çok güzel. Her hangi bir tehlikesi yoktur. Gayet iyiye gidiyor. Yurt dışından, yurt içinden çok güzel tepkiler aldık, çok güzel destekler aldık. Herkese duyarlı oldukları için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ İhlas Haber Ajansı’na da çok teşekkür ediyoruz”
Desteklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı’na teşekkür eden baba Doğruyol,“Bu süreçte bizlere destek olan İhlas Haber Ajansı’na da çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hocamla görüştük hiç bir sıkıntı kalmadı. Hastaneden çıkış sürecimiz belli değil. Hocam belirleyecek ne zaman çıkacağımızı. Daha 10 günlük bir tedavi süreci var herhalde“ dedi.

Afrin'den kahreden haber!Afrin'den kahreden haber!
İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
İstanbul'u sis vurdu! İptaller varİstanbul'u sis vurdu! İptaller var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

1777'de doğdu, 1934'te öldü! İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

1777'de doğdu, 1934'te öldü! İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.