Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç ya da Arapçadan birebir yazımı ile Mirac, Peygamberimiz Hzç Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Bu hadise Türkiye'de Miraç Kandili ile anılmakta ve bu özel kandil gecesi dualar, ibadetler ile değerlendirilmektedir.

Sözlük anlamı yükseğe çıkma olan Miraç Arapça uruç yani merdiven kökünden gelir. İslamiyette ise HZ. Muhammed'in Mehkke'deki Mescid' Haram'an Burak adlı bir binek ile Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi oradan da göğe yükselmesidir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMANDIR?

Miracın tam olarak ne zaman meydana geldiği bilinmektedir. Kesin olarak bilinen hicretten önce Mekke'de olduğudur. Hadisesnin zamanına dair çeşitli rivayetler vardır ama hadis alimlerinin belirttiği üzere Müslümanlar arasında Recep ayının 27. Cuma gününde vuku bulduğu kabul görmektedir. Miraç Kandili de bu tarihe göre belirlenir.

Hicri takvime göre Recep ayının 27.si olan Miraç Kandili Miladi takvime göre her sene farklı bir tarihe denk gelir. 2018'den 2022 yılına kadar Miraç Kandili tarihleri şunlardır:

2018 13/14 Nisan Cuma / Cumartesi

2019 2/3 Nisan Salı / Çarşamba

2020 21/22 Mart Cumartesi / Pazar

2021 10/11 Mart Çarşamba / Perşembe

2022 27/28 Şubat Pazar / Pazartesi

Dikkat: Dini günlerde yeni günün tarih olarak başlangıcı gece yarısı 24.00 değil akşam ezanı ile başlar. Örneğin 2018'de Miraç Kandili'nin idrak edildiği tarih 13 Nisan akşamını 14'üne bağlayan gecedir. Kandil orucunun tutulma günü de 14'üdür.