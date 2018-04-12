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Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Üç aylar denilen Mübarek ayların için yer alan Miraç kandili Müslümanlar ve İslamiyet için büyük önem taşımaktadır. Hz. Peygamber efendimizin göğe yükselmesi hadisesi olan Miraç için çeşitli kandil gelenekleri mevcuttur. Peki Miraç kandili ne zamandır ve kandilde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç ya da Arapçadan birebir yazımı ile Mirac, Peygamberimiz Hzç Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Bu hadise Türkiye'de Miraç Kandili ile anılmakta ve bu özel kandil gecesi dualar, ibadetler ile değerlendirilmektedir.

Sözlük anlamı yükseğe çıkma olan Miraç Arapça uruç yani merdiven kökünden gelir. İslamiyette ise HZ. Muhammed'in Mehkke'deki Mescid' Haram'an Burak adlı bir binek ile Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi oradan da göğe yükselmesidir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMANDIR?

Miracın tam olarak ne zaman meydana geldiği bilinmektedir. Kesin olarak bilinen hicretten önce Mekke'de olduğudur. Hadisesnin zamanına dair çeşitli rivayetler vardır ama hadis alimlerinin belirttiği üzere Müslümanlar arasında Recep ayının 27. Cuma gününde vuku bulduğu kabul görmektedir. Miraç Kandili de bu tarihe göre belirlenir.

Hicri takvime göre Recep ayının 27.si olan Miraç Kandili Miladi takvime göre her sene farklı bir tarihe denk gelir. 2018'den 2022 yılına kadar Miraç Kandili tarihleri şunlardır:

  • 2018 13/14 Nisan Cuma / Cumartesi
  • 2019 2/3 Nisan Salı / Çarşamba
  • 2020 21/22 Mart Cumartesi / Pazar
  • 2021 10/11 Mart Çarşamba / Perşembe
  • 2022 27/28 Şubat Pazar / Pazartesi

Dikkat: Dini günlerde yeni günün tarih olarak başlangıcı gece yarısı 24.00 değil akşam ezanı ile başlar. Örneğin 2018'de Miraç Kandili'nin idrak edildiği tarih 13 Nisan akşamını 14'üne bağlayan gecedir. Kandil orucunun tutulma günü de 14'üdür.

MİRAÇ NASIL MEYDANA GELDİ?

Buhari ve Müslim'de Miraç mucizsesi şu şekilde aktarılmaktadır...

HZ. Muhammed Mekke’de, evinde veya Kâbe’de bulunduğu sırada Cebrâil aleyhi’s-selâm bazı meleklerle birlikte gelerek Peygamberimizin göğsünü açmışlar, zemzem ile yıkadıktan sonra hikmet ve iman nuru doldurmuşlardır.

Peygamberimizle ilgili göğüs açma (şerh-i sadr) olarak adlandırılan hadise budur. Ardından Cebrâil aleyhi’s-selâm Peygamberimizi “Burak”a bindirerek Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya geldiler.

HZ. Muhammed burada namaz kılmış ve bütün Peygamberler de onunla beraber kılmışlar. Namaz ardından göğe yükselinmiş ve Peygamberimiz gökyüzünün katlarını geçerek Allah'ın divanına gelmiştir. Bu makamda Peygamberimize üç ilâhî ihsanda bulunulduğu hadis-i şeriflerde ifade buyuruluyor. Bunlar:

  1. Beş vakit namaz.

  2. Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesidir.

  3. Bakara sûresinin sonundaki üç âyet ki, İslâm’ın temel inanç esaslarını tamamlamakta ve Müslümanların çektiği üzüntü ve sıkıntıların sona erdiği müjdelenmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ DİNİ AÇIDAN NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Miraç Kandili, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Bu gece vakit namazları cemaatle kılındıktan sonra kaza namazları ve nafile namazlar ile geceyi değerlendirebilirsiniz.

Bunun dışında Kur'ân-ı Kerim okuyabilir, dinleyebilirsiniz. Peygamber efendimize (SAS) salât ü selâmlar getirip, günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edebilirsiniz.

Kandil gecesi için tavsiye edilen diğer bir şey de müminlerle helalleşilmesi, küs ya da dargın olanların barıştırılması ve gönüller alınması. Bu mübarek gece dostlukların yeniden yeşertilmesi için güzel bir vesile olabilir.

Tabii dinimizin temel taşlarından olan muhtaçlara yardım edilmesi de bu kandil gecesinde atlanmamalı. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat ve yaşlıları ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla onları mutlu edebilirsiniz.

Miraç Kandili akşam namazından sonra yani gece idrak edilir ama kandil orucu ertesi gün tutulur.

KANDİL DUASI

Kandil de yakınlarınız ve sevdikleriniz için Cenab-ı Hakk'a dua edebilirsiniz. Mübarek kandil gecesinde dualarınızız kabul olması dileğiyle sizin için örnek bir dua metni de paylaşıyoruz.

"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru.

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz.

Efendimiz Hazreti Muhammed"e,Muallâ aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!..

Amin amin amin!

Velhamdü lillahi Rabbil alemine'l-fatiha

KANDİL MESAJLARI İLE YAKINLARINIZI İHMAL ETMEYİN

Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandilini kutlayabilirsiniz. Yüz yüze görüşemediklerinizi arayabilir veya herkese bu mübarek günün anlam ve önemini ayrıca iyi dileklerinizi ve dualarınızı güzel bir kandil mesajı ile paylaşabilirsiniz. Kandil günü veya akşamı paylaşacak bir mesaj isterseniz sizin için hazırladığımız orijinal, kısa, uzun ve resimli Miraç kandili mesajları listemizden faydalanabilirsiniz.

KISA MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Mübarek kandil gecesinde ibadetlerinizin yanında paylaşacağınız mesajlar ile yakınlarınızı da mutlu edebilirsiniz.Aşağıdaki gibi kısa, öz ve anlamlı bir mesaj ile sevdiklerinizi hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Kısa kandil mesajları özellikle Twitter gibi karakter sınırı olan bir platform için uygundur.

Yakınlık mekanla veya zamanla ilgili değildir. Ellerini göğe açıp da dua ederken aklına gelenler gerçekten sana yakın olanlardır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Dualarınız kabul olsun, işleriniz rast gitsin, saadetiniz daim; kandiliniz kutlu olsun.

Bu hayırlı ve mübarek gecede yüreklerimiz ibadetle dolsun, gönüllerimiz bir olsun.. Hayırlı kandiller!

Mübarek üç aylar hayırlara vesile olsun.. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.

Allah’ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Hadis) Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Hayatın keşmekeşi içinde ayrı düşsek de dostlarımız hep yüreğimizdedir. Bir gün gene yollarımız kesişir kaldığımız yerden devam ederiz. Kandiliniz mübarek olsun.

Allahım mümin kullalarını şefkatinden ve merhametinden mahrum bırakma amin. Miraç kandilimiz mübarek olsun.

Ölümün bil ayıramayacağı gönüller vardır. Mesafeler uzamışsa aramızda ne olacak, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Miraç kandilin mübarek olsun. Cenab-ı Hak sana, sevdiklerinle ve yakınlarınla beraber sağlıklı, mutlu mesut ve huzurlu bir yaşam bahşetsin.

Bu mübarek Miraç kandilinde ellerini semaya, gönlünü Hakk'a aç, günahların için tevbe et. Hayırlı kandiller.

Bu kandil gecesi Allah’ın aşkıyla yan, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de kat duana. Kandiliniz kutlu olsun.

UZUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Sevdiklerinize ve yakınlarınıza göndereceğiniz mesajların daha zengin ve yoğun olmasını isterseniz sizin için uzun miraç kandili mesajları da hazırladık ve derledik. Beğendinizi bir veya daha fazlasını dostlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bereketli yağmurun toprağa can verdiği gibi bu kandil gecesi dualarımız hayat bahçemizi yeşerten yağmur damlaları olacak. Bu mübarek Miraç Kandili gecesinde tüm dualarını kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Hayır işler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah"ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.

Varlığı ebedi olan, merhametli ve adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. İçten dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Miraç kandilinizi kutlarım.

RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Metin mesaj yerine alternatif olarak yakınlarınıza resimli kandil mesajları da gönderebilirsiniz. Resimli kandil mesajları özellikle sosyal medyada güzel bir görünüm ile anlamlı bir mesaj paylaşmanıza olanak sağlıyor.

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