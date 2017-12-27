Miras kavgasında ablasını öldürdü (2)

EMNİYETTE SORGUSU DEVAM EDİYOR

Miras nedeniyle tartıştığı ablasını av tüfeği ile vurarak öldüren Murat Düzen'in (38), Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor. İki kardeşin babaları yaşarken, babalarından kalacak miras konusunda tartıştıkları, ayrıca kardeşler arasında ailevi sorunlar olduğu öğrenildi.

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