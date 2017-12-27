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Miras kavgasında ablasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 13:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Murat D. (24) iddiaya göre, miras nedeniyle tartıştığı ablası Nazmiye Aslan'ı (36) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Akyazı Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Murat D., babalarından kalan miras nedeniyle sorun yaşadığı ablası Nazmiye Aslan'ın evine gitti. İki kardeş miras kalan ev ve arsa nedeniyle evin önünde tartışmaya başladı. Murat D. tartışma sırasında yanında getirdiği av tüfeğiyle ablasını vurdu. Göğsünden yaralanan 3 çocuk annesi Nazmiye Aslan güçlükle evinin önünde bulunan çöp konteynerinin arkasına saklanırken, kardeşi ise tüfekle kaçtı. Silah sesini duyarak olay yerine gelen komşuları, 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazmiye Aslan, kurtarılamadı.

Şüpheli Murat D. olayın ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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