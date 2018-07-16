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Miras kavgasında eniştesini öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

YAKALANDI Aydın'ın Çine ilçesinde miras paylaşımı sonrası husumetli taraflar arasında çıkan silah kavgada eniştesi Burhan Eroğlu'nu (50) tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan Ali U.

YAKALANDI
Aydın'ın Çine ilçesinde miras paylaşımı sonrası husumetli taraflar arasında çıkan silah kavgada eniştesi Burhan Eroğlu'nu (50) tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan Ali U. (53), polis tarafından yakalandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Miras kavgasında eniştesini öldürdüMiras kavgasında eniştesini öldürdü
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