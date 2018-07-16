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Miras kavgasında eniştesini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde Hasan Ali U.

Miras kavgasında eniştesini öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde Hasan Ali U. (53), miras paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada eniştesi Burhan Eroğlu'nu (50) tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, bugün saat 07.00 sıralarında, Çaltı Mahallesi'ndeki bir mandıranın önünde meydana geldi. Mandıracılık yapan ve yıllarca birlikte çalışan 2 çocuk annesi Sevilay Uysal Eroğlu (48) ve eşi Burhan Eroğlu ile evli ve 2 çocuk babası ağabeyi Hasan Ali U.'nun arası, 3 yıl önce ölen annelerinden kalan miras sonrası bozuldu. Miras paylaşımı sonrası artık birlikte çalışmayan iki kardeş arasında husumet oluştu. Bu sabah konuyu görüşmek için bir araya gelen Hasan Ali U. ile eniştesi Burhan Eroğlu arasında, tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Ali U., belindeki tabancayı çıkararak, eniştesi Eroğlu'nu göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Burhan Eroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eroğlu'nun cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan Hasan Ali U.'nun yakalanması için jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Miras kavgasında eniştesini öldürdüMiras kavgasında eniştesini öldürdüMiras kavgasında eniştesini öldürdü

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