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Miras kavgasında kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 07:41 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Beydağ ilçesinde, Şerafettin Kır, miras yüzünden kavga ettiği kardeşi Veli Kır'ı tabancayla vurarak öldürdü.  Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, Şerafettin Kır, miras yüzünden kavga ettiği kardeşi Veli Kır'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıl önce 64 yaşındaki babaları Zekeriya Kır'ın vefatın ardından kendilerine miras kalan arazi konusunda anlaşmazlık yaşayan Şerafettin Kır ile kardeşi Veli Kır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayı çeken Şerafettin Kır, kardeşi Veli Kır'a 8 el ateş etti. Veli Kır, göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Veli Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kır'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaçan Şerafettin Kır ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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